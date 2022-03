हर दिन 6 लाख नए मामले आने के बावजूद यह देश दे रहा कोरोना को मात, जानिए कैसे

दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने लगा है। खास तौर पर एशियाई देशों में इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। इस बीच एक देश ऐसा भी जहां रोजाना 6 लाख नए केस आ रहे हैं, बावजूद यहां ना तो लॉकडाउन लगता है और ना ही ज्यादा पाबंदियां हैं।

कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। दुनियाभर में इसके खिलाफ जंग जारी है। खास तौर पर एशियाई देशों में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 का बड़ा खतरा देखने को मिला है। इस बीच पूर्वी एशियाई देश दक्षिण कोरिया में रोजाना लाखों की तादाद में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके यहां ना तो लॉकडाउन लगा है और ना ही ज्यादा पाबंदियां। इस देश में एक खास मैनेजमेंट के जरिए कोरोना से निपटा जा रहा है। 2020 की शुरुआत के बाद से यहां करीब 80 लाख से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन कोरिया ने कभी भी लॉकडाउन लगाने का ऐलान नहीं किया।

