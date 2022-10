'कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रही भाजपा', अरविंद केजरीवाल ने कहा - एक ही भाषा में दोनों पार्टी दे रही गाली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजकोट में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भाजपा सभी तरह के प्रयास कर रही है। इसके साथ ही IB के रिपोर्ट का हवाला देते हुए केजरीवाल ने गुजरात में AAP की सरकार बन रही है।

पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही आम आदमी पार्टी (AAP) गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भर रही है, जिसके तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,AAP गुजरात चुनाव सह-प्रभारी राघव चड्ढा सहित AAP के कई नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत आम आदमी पार्टी के मुखिया व दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर हैं, वहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा व कांग्रेस पर जमके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि "भाजपा ने AAP के वोट को हथियाने व भाजपा विरोधी वोटों को डिवाइड करने की जिम्मेदारी कांग्रेस को दी है।"

Arvind Kejriwal cites ‘IB report’, says BJP ‘making all efforts to strengthen Congress’, oust AAP in Gujarat