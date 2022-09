अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं दी सलाह, पेमेंट वहां से लो, काम हमारे लिए करो, नहीं भूलूंगा एहसान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कहा कि हमें बीजेपी के नेता नहीं चाहिए, बीजेपी उन्हें अपने पास रखे। मैं बीजेपी के सभी पन्ना प्रमुख, सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप भाजपा में रहते हुए काम आम आदमी पार्टी (AAP) लिए करिए। मैं आपको फ्री बिजली, अच्छे स्कूल और मुफ़्त इलाज दूंगा।

गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। अपने दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन यानी आज अरविंद केजरीवाल ने राजकोट में प्रेस कॉन्फेस को संबोधित करते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए सलाह दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें भाजपा के बड़े नेता नहीं चाहिए। हमें सभी पन्ना प्रमुख, सभी कार्यकर्ता चाहिए जो भाजपा में रहते हुए आम आदमी पार्टी के लिए काम करें।

Arvind Kejriwal advised BJP workers in Gujarat, take payment from there work for us