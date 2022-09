SHO के टॉर्चर से तंग आकर ASI ने थाने में की खुदकुशी, सुसाइड नोट में बयां किया खाकी का क्रूर चेहरा

पंजाब के होशियारपुर थाने में ASI ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से पहले ASI ने सुसाइड नोट के साथ ही एक वीडियो भी बनाया, जिसमें SHO पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं ASI ने आरोप को निराधार बताया है।

पंजाब के होशियारपुर थाने में एक ASI (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर) ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मृतक ASI की पहचान 52 साल के सतीश कुमार के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार थाने में आत्महत्या का मामला सुबह लगभग 10 बजे का है। आत्महत्या से पहले ASI ने SHO टांडा ओंकार सिंह पर अपमानित करने, प्रताड़ित करने, बेवजह सवाल करने के साथ कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें ASI सतीश कुमार ने कहा है कि वह चाहता है कि SHO उसे अपमानित करने के बजाय गोली मार दे।

ASI dies by suicide at Punjab police station, death note says SHO humiliated him