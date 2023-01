'भारत में शामिल होगा PoK, पाकिस्तान के होंगे 4 टुकड़े', गणतंत्र दिवस पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान

Baba Ramdev on PoK and Pakistan: 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हरिद्वार स्थित पतंजलि पीठ में ध्वजारोहण के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जल्द ही भारत में विलय होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा पाकिस्तान के चार टुकड़े होंगे।

