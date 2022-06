बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके लिखा पीएम मोदी का बनूंगा छोटा सिपाही

Hardik Patel: पिछले महीने कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके एक नई शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी का छोटा सिपाही बनकर काम करूंगा।

Hardik Patel: 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुखर आलोचक रहे हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वह गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी जॉइन करेगे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा राष्ट्रहित, प्रदेशहित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा।

