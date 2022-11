Bharat Jodo Yatra: किसानों को श्रद्धांजलि देने के दौरान असामाजिक तत्वों ने जलाए पटाखे, राहुल बोले- ये हिंदुस्तान के हर किसान का अपमान

महाराष्ट्र के बुलढाणा में किसान आंदोलन के दौरान जान गवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देते समय कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने पटाखे जलाए, जिसके कुछ देर बाद लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने इसे किसानों का अपमान बताया।

कांग्रेस की तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा इस समय महाराष्ट्र में है, जिसमें श्रद्धांजलि के दौरान पटाखे जलाने का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी के अनुसार महाराष्ट्र के बुलढाणा में कांग्रेस नेता जिस समय किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रहे थे उसी समय असामाजिक तत्व के कुछ लोगों ने पटाखे जलाए। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें मंच में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता खड़े हुए जलते हुए पटाखों की ओर देख रहे थे।

Bharat Jodo Yatra: Anti-social elements burnt firecrackers while paying tribute to farmers, Rahul Gandhi said – insult to every farmer of India