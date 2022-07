बिहार में नैरोबी मक्खी का खौफ! पश्चिम बंगाल में नैरोबी मक्खियों के हमलों को लेकर पूर्णिया में हाई अलर्ट

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नैरोबी मक्खी के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं मक्खी के पश्चिम बंगाल के रास्ते प्रवेश करने की संभावना को देखते हुए बिहार का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है।

पूर्वी अफ्रीका के हिस्सों में पाई जाने वाली नैरोबी मक्खी के प्रकोप के कारण पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं नैरोबी मक्खी के पश्चिम बंगाल के रास्ते प्रवेश करने की संभावना को देखते हुए बिहार का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। डा. एसके वर्मा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने इस संदर्भ में संबंधित विभागों को पूरी तरह से सावधान रहते हुए अलर्ट की दिशा में आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा उपमंडल और रेफरल अस्पतालों में तैनात सभी चिकित्सा अधिकारियों को मक्खी की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कहा है। साथ ही इसे लेकर संबंधित क्षेत्रों में इसका सामना कैसे करें इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा है।

Bihar: High alert in Purnia over reports of Nairobi Fly attacks in West Bengal