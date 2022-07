पूर्वी अफ्रीका से भारत पहुंचा नैरोबी मक्खी का प्रकोप, उत्तर बंगाल और सिक्किम में सैकड़ों लोग संक्रमित

नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने से पूर्वी सिक्किम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से करीब 100 छात्र नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने से स्किन एलर्जी से ग्रसित हो गए हैं।

पूर्वी सिक्किम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में भयानक संक्रमण फैलने की खबर आई है। यहां करीब 100 छात्र नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने से स्किन एलर्जी से ग्रसित हो गए हैं। नैरोबी मक्खियों से फैला संक्रमण काफी गंभीर असर दिखा रहा है। इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। ऐसा मानना है कि सिलीगुड़ी के समीपवर्ती बिहार के किशनगंज जिले में भी इस नैरोबी मक्खी का प्रकोप शुरू हो जाएगा। पूर्वी अफ्रीका से आई इस मक्खी का प्रकोप भारत में तेजी से फैल रहा है। चींटी की तरह दिखने वाला यह कीड़ा काफी खतरनाक है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ये मक्खियां आमतौर पर फसलों को नष्ट कर देती हैं। कीटों को खा जाती हैं।

Nairobi fly outbreak reaches India from East Africa, hundreds of people infected in North Bengal and Sikkim