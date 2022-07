12 जुलाई को झारखंड जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, देवघर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन

12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड जा रहे हैं। वहां वे झारखंड के देवघर में एयरपोर्ट और एम्स के 250 बेड के अस्पताल का उद्धाटन करेंगे। देवघर में सबसे पहले पीएम बाबा वैद्यनाथ की विशेष पूजा-अर्चना करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय बाद झारखंड जा रहे हैं। 12 जुलाई को पीएम झारखंड के देवघर समेत पूरे संताल परगना को हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हैं। वह देवघर में एयरपोर्ट और एम्स के 250 बेड के अस्पताल का उद्धाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट का उद्गाटन होते ही यहां नियमित उड़ाने शुरू हो जाएंगी। लोगों के लिए देवघर आना-जाना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री देवघर में सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ की विशेष पूजा-अर्चना करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं देवघर कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

