President Election 2022 : पटना में द्रौपदी मुर्मू ने NDA के नेताओं से मांगा समर्थन, सीएम नीतीश से की मुलाकात, गुवाहाटी के लिए हुई रवाना

बिहार में द्रौपदी मुर्मू ने सांसदों और विधायकों से समर्थन के लिए अपील की। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू पूरे देश के राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील कर रही हैं।

एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज पटना पहुंची। बिहार में उन्होंने सांसदों और विधायकों से समर्थन के लिए अपील की। पटना के होटल मौर्या में एनडीए की राष्‍ट्रपति उम्‍मीदवार द्रौपदी मुर्मू एनडीए के सांसदों-विधायकों व प्रमुख नेताओं से मिली। द्रौपदी मुर्मू का पटना में तकरीबन साढ़े तीन घंटे रहने का कार्यक्रम था। मौर्या होटल में तमाम एनडीए के नेताओं से समर्थन मांगने के बाद करीब ढ़ाई बजे वो वापस एयर पोर्ट के लिए रवाना हो गईं।

President Election 2022 : Draupadi Murmu sought support from NDA leaders in Patna, met CM Nitish, left for Guwahati