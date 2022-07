सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कार में पिस्तौल लहराते हुए जश्न मनाते दिखे हत्यारे, वायरल हुआ वीडियो

मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटर कार में बंदूक लहराते हुए जश्न मनाते नजर आए। यह वीडियो सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद की बताई जा रही है।

इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो में मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटर कार में बंदूक लहराते हुए जश्न मनाते नजर आए। यह वीडियो एक शूटरों में से एक के फोन में मिला था। इस वीडियो में 5 आदमी दिखाई दे रहे हैं, जो की अपनी पिस्तौल लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद की बताई जा रही है। इस वीडियो में पांचों हत्यारे कैमरे के सामने अपनी बंदूक दिखाते हिए दिखाई दे रहे हैं और बैकग्राउंड में पंजाबी गाना बज रहा है।

Sidhu Moose Wala Shooters Seen Waving Guns, Celebrating In Car after murder, Caught on camera