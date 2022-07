पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के आवास में घुसने वाले शख्स ने परिसर को समझ लिया था कोलकाता पुलिस का मुख्यालय

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास में सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर घुसने वाले व्यक्ति ने सोमवार को पुलिस को बताया कि उसे लगा था कि परिसर कोलकाता पुलिस का मुख्यालय है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास में सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर घुसने वाले व्यक्ति ने सोमवार को पुलिस को बताया कि उसे लगा था कि परिसर कोलकाता पुलिस का मुख्यालय है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने 4 जुलाई को कहा कि शहर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया है कि उसने कोलकाता पुलिस मुख्यालय सोचकर ऐसा किया था।

Man Who Entered Bengal CM Mamata Banerjee's Residence Says He Thought it Was Kolkata Police HQ