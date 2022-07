हैदराबाद के एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे RCP सिंह तो BJP में शामिल होने की लगने लगी अटकलें, भाजपा ने कही ये बात

बिहार सीएम नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाने वाले RCP सिंह और BJP के कुछ नेताओं से जुड़ा एक फोटो सामने आया था, जिसके बाद RCP सिंह के JDU छोड़ BJP में शामिल होने की चर्चा जंगल के आग की तरफ फैल गई।

सोशल मीडिया पर बिहार सीएम नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाने वाले जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेता और केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह (रामचंद्र प्रसाद सिंह) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कुछ नेताओं से जुड़ा एक फोटो सामने आया था, जिसके बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर पर कई लोग इसे शेयर करने लगे। इस फोटो के जरिए दावा किया जा रहा था कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि RCP सिंह BJP में शामिल हो गए हैं। RCP सिंह के JDU छोड़ BJP में शामिल होने की चर्चा जंगल के आग की तरफ फैल गई। मगर अब BJP ने सोमवार को RCP सिंह के BJP में शामिल होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वह एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने हैदराबाद आए थे।

JDU Leader And Union Minister RCP Singh has not joined party, He was in Hyderabad, Telangana to attend a committee meeting, says BJP