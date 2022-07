बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का 75 साल की उम्र में निधन, सीएम नीतीश ने बताया- जेपी आंदोलन का प्रखर सेनानी

पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद राजधानी पटना के बिग अपोलो हॉस्पिटल में निधन हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा।

बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद राजधानी पटना के बिग अपोलो हॉस्पिटल में निधन हो गया। पिछले कुछ महीनों से नरेंद्र सिंह लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। नरेंद्र सिंह के निधन की सूचना के बाद सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। नरेंद्र सिंह की मौत के बाद बिहार के राजनीतिक गरियारे में शोकर की लहर है।

Fighter of JP movement, Former Bihar Minister, Narendra Singh Dies At Age 75