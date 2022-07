सीढ़ियां से उतरने के दौरान गिरे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, कंधे की हड्डी टूटी

राबड़ी आवास में सीढ़ी उतरने के दौरान पूर्व सीएम लालू यादव गिर पड़े। सीढ़ियां उतरने के दौरान उनका संतुलन बिगड़ जाने से वह गिर गए। गिरने की वजह से उनके दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई है।

राजद सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। राबड़ी आवास में सीढ़ी उतरने के दौरान पूर्व सीएम लालू यादव गिर पड़े। इस घटना में लालू यादव को गंभीर चोटें आई है और उनके कंधे की हड्डी भी टूट गई है। हादसे के बाद आनन-फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया है। मिली जानकारी से अनुसार उन्हें कंकड़बाग़ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्लास्टर होने के बाद लालू प्रसाद यादव को वापसी घर ले आया गया है।

RJD supremo Lalu Prasad Yadav fell from the stairs, fractured his shoulder