हैदराबाद में बोले PM मोदी- 'तेलंगाना में भी जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार, जनता खुद ही बीजेपी के लिए रास्ता बना रही'

एम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा तेलंगाना के लोग अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाने के लिए खुद रास्ता बना रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना में भी अब जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग बदलाव चाहते हैं। साथ ही उन्होंने जनता से अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित कर केंद्र व राज्य में 'डबल इंजन' की सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में हमने हर देशवासी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। देशवासियों का जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमनें निरंतर काम किया।

Telangana people are paving the way for double engine govt, says PM Narendra Modi