Bihar: दरभंगा मेडिकल कॉलेज को बेटे ने दान की 80 वर्षीय मां की डेड बॉडी, कहा - 'मां की थी इच्छा'

बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज को एक डेड बॉडी दान में मिली है। ये डेड बॉडी एक मां की है जिसे बेटे ने दान कर दिया। मृतक के बेटे ने बताया की ये उसकी मां की इच्छा थी, इस वजह से उसने उनकी डेड बॉडी को दान कर दिया। दान में मिले इस डेड बॉडी का उपयोग दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्र करेंगे। ऑटोनोमी विभाग के डॉक्टर सुधीर कुमार कर्ण ने बताया की आज उन्हें एक बॉडी दान में मिली है और मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई में यह बहुत आवश्यक चीज है।

