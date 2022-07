रूह कंपा देगा 5 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटने वाला यह वीडियो, टीचर ने बरसाए लाठी-डंडे, जमीन पर पटक-पटक कर किया बेहोश

पटना में कोचिंग सेंटर के एक टीचर ने बच्चे को इतना पीटा की वो बेहोश हो गया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो देखकर लोगों का कलेजा कांप गया।

बिहार की राजधानी पटना के धनरूआ थाना क्षेत्र से एक रूह कंपा देने वाली वीडियो सामने आई है। वीडियो में एक टीचर ने 5 साल के छात्र को बेरहमी से पीटता दिखाई दे रहा है। इस टीचर ने 5 साल के इस छात्र को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। वीडियो में देख सकते है कि ट्यूशन टीचर मासूम बच्चे को लाठी-डंडे से कसाई की तरह पीट रहा है। बच्चा पिटाई से बचने के लिए गुहार लगाते-लगाते जमीन पर बेहोश होकर गिर जा रहा था। टीचर इसके के बाद भी नहीं रुका। इस दौरान भी वह बच्चे पर घूसे बरसाता रहा।

Bihar: Teacher beat five year old student mercilessly in Bihar, video goes viral