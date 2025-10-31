Patrika LogoSwitch to English

‘2 एकड़ का 7 सितारा भवन’: चंडीगढ़ में ‘एक और शीश महल’ को लेकर केजरीवाल पर हमला क्यों कर रही है बीजेपी?

BJP Attacks Arvind Kejriwal: बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर 'शीश महल' विवाद को फिर से हवा देकर हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल का चंडीगढ़ के सेक्टर-2 में 2 एकड़ में फैले एक '7 सितारा लग्जरी भवन' है।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 31, 2025

BJP Attacks Arvind Kejriwal

बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर हमला (एक्स: @बीजेपी4दिल्ली)

BJP Attacks Arvind Kejriwal: पंजाब और दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने वाली एक नई विवादास्पद खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर 'शीश महल' विवाद को फिर से हवा देकर हमला बोला है। चंडीगढ़ के सेक्टर-2 में 2 एकड़ में फैले एक '7 सितारा लग्जरी भवन' को लेकर बीजेपी का आरोप है कि यह केजरीवाल के लिए पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कोटे से बनाया जा रहा है। इसे 'एक और शीश महल' बताते हुए बीजेपी ने केजरीवाल की 'आम आदमी' वाली छवि पर सवाल उठाए हैं, जबकि पंजाब ड्रग्स, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर सैटेलाइट इमेज शेयर कर बीजेपी ने इसे करदाताओं के पैसे की बर्बादी करार दिया।

बीजेपी का तीखा प्रहार: 'केजरीवाल का नया शाही महल'

बीजेपी की दिल्ली और पंजाब इकाइयों ने सोशल मीडिया पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी दिल्ली ने एक्स पर पोस्ट किया, 'बिग ब्रेकिंग—जो खुद को आम आदमी बताता था, केजरीवाल ने एक और ग्रैंड शीश महल बनवा लिया।' पंजाब इकाई ने इसे 'नया शाही महल' कहा और आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केजरीवाल की 'पर्सनल सर्विस टीम' बन चुकी है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने दिल्ली में अपना भवन छोड़ दिया था, लेकिन अब पंजाब के सीएम भगवंत मान के कोटे से 2 एकड़ का यह भवन उनके लिए तैयार हो रहा है। यह विवाद केजरीवाल की गुजरात चुनावी रैलियों के बीच फूटा, जहां पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट इस्तेमाल होने के आरोप भी लगे। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, 'पंजाब के टैक्सपेयर्स का पैसा केजरीवाल की सैर-सपाटे पर खर्च हो रहा है।'

7 सितारा बंगला या कैंप ऑफिस?

चंडीगढ़ के सेक्टर-2 में बन रहे इस भवन को बीजेपी 'लग्जरी 7 सितारा गवर्नमेंट बंगला' बता रही है। सैटेलाइट इमेज के आधार पर दावा किया गया कि यह सीएम कोटे से आवंटित है और केजरीवाल का कैंप ऑफिस बनेगा। लेकिन बीजेपी का तंज है कि पिछले 4 सालों में यहां कोई मीटिंग नहीं हुई, न ही सीएम बैठे। इसे केजरीवाल के निजी निवास के रूप में देखा जा रहा है।

स्वाति मालीवार ने भी बोला हमला

आप सांसद स्वाति मालीवाल ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाया। एक्स पर उन्होंने लिखा, "सच्चाई यह है कि पंजाब के सुपर सीएम इसी हाउस में रहते हैं। अगर यह कैंप ऑफिस है, तो 4 साल में कितने लोग सीएम से मिलने आए? कितनी बार सीएम यहां बैठे?" मालीवाल का यह बयान आप के अंदरूनी असंतोष को दर्शाता है।

पंजाब में AAP की साख पर सवाल

यह हमला 2014 के 'शीश महल' विवाद की याद दिलाता है, जब केजरीवाल ने दिल्ली में 5 एकड़ प्लॉट के लिए आवेदन किया था। अब बीजेपी इसे हाइपोक्रिसी का प्रतीक बता रही है। पंजाब में आप सरकार पर दबाव बढ़ा रही बीजेपी का मकसद 2027 के विधानसभा चुनावों में सेंध लगाना है। केजरीवाल को 'पंजाब का सुपर सीएम' कहकर बीजेपी दावा कर रही है कि भगवंत मान सिर्फ कठपुतली हैं। गुजरात में आप की चुनावी तैयारी के बीच यह विवाद बीजेपी के लिए सुनहरा मुद्दा बन गया। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, यह केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को धक्का पहुंचा सकता है।

Hindi News / National News / '2 एकड़ का 7 सितारा भवन': चंडीगढ़ में 'एक और शीश महल' को लेकर केजरीवाल पर हमला क्यों कर रही है बीजेपी?

