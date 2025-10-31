‘2 एकड़ का 7 सितारा भवन’: चंडीगढ़ में ‘एक और शीश महल’ को लेकर केजरीवाल पर हमला क्यों कर रही है बीजेपी?

बीजेपी की दिल्ली और पंजाब इकाइयों ने सोशल मीडिया पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी दिल्ली ने एक्स पर पोस्ट किया, 'बिग ब्रेकिंग—जो खुद को आम आदमी बताता था, केजरीवाल ने एक और ग्रैंड शीश महल बनवा लिया।' पंजाब इकाई ने इसे 'नया शाही महल' कहा और आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केजरीवाल की 'पर्सनल सर्विस टीम' बन चुकी है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने दिल्ली में अपना भवन छोड़ दिया था, लेकिन अब पंजाब के सीएम भगवंत मान के कोटे से 2 एकड़ का यह भवन उनके लिए तैयार हो रहा है। यह विवाद केजरीवाल की गुजरात चुनावी रैलियों के बीच फूटा, जहां पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट इस्तेमाल होने के आरोप भी लगे। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, 'पंजाब के टैक्सपेयर्स का पैसा केजरीवाल की सैर-सपाटे पर खर्च हो रहा है।'