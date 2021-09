Black Friday Protest March: कृषि कानून के एक साल पूरा होने पर अकाली दल का प्रदर्शन, दिल्ली में धारा 144 लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों ( New Farm Law ) के एक साल पूरे होने पर शिरोमणि अकाली दल ( Shiromani Akali Dal ) आज 'ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च' ( Black Friday Protest March ) का आयोजन कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब से संसद भवन तक निकाला जाना था, लेकिन कोरोना काल के चलते दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इसकी इजाजत नहीं दी है।

यही नहीं सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से सटी सभी सीमाओं को सील कर दिया है। विरोध मार्च का नेतृत्व पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और नेता हरसिमरत कौर बादल करेंगे। वहीं, दिल्ली आ रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया।

Security personnel deployed at Delhi's Shankar road area, in view of a protest march to be held by Shiromani Akali Dal, against Centre's three farm laws pic.twitter.com/jqEKdsDs5y

Strongly condemn Delhi police for sealing entry points to national capital & detaining @Akali_Dal_ workers reaching Gurdwara Rakabganj Sahib. Receiving phone calls & videos telling how Police trying to foil protest march to Parl against 3 Farm Laws. It's an undeclared EMERGENCY! pic.twitter.com/lhHwMMTtqa

कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने पहले ही झाड़ोदा बॉर्डर पर रोक दिया।

यही नहीं पंजाब नंबर की सभी गाड़ियों को भी लौटा दिया गया। रोके जाने पर अकाली कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, लेकिन सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनकी नहीं सुनी।

वहीं रकाबगंज साहिब से संसद तक मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस से इजाजत ना मिलने के बावजूद भी अकाली दल संसद तक प्रोटेस्ट मार्च करेगा।

एक तरफ अकाली दल कार्यकर्ताओ की भारी भीड़ दिल्ली में पहुंचने पर दिल्ली पुलिस के साथ टकराव की आशंका बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में अकाली कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी की जा रही है।

Delhi | Few people have gathered here for protest which is being organised by Shiromani Akali Dal. We are in talks with their leaders & have clearly informed that there is no permission to hold a protest: Deepak Yadav, DCP, *New Delhi dist



Visuals from near Gurudwara Rakab Ganj pic.twitter.com/zBDX5m8gEe