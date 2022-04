पंजाब सीएम भगवंत मान का बड़ा कदम, चंडीगढ़ में केंद्रीय नियमों को लागू करने के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने बाद से ही एक्शन मोड में है। लगातार प्रदेश की जनता से किए वादे पूरे किए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सीएम मान ने विधानसभा में चंडीगढ़ में केंद्रीय नियमों को लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है।

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (Chandigarh) के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियमों (Central Service Rules) को लागू करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को पंजाब की आप सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा में एक दिवसीय पंजाब विधानसभा विशेष सत्र (Punjab Vidhansabha) में प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत चंडीगढ़ में केंद्रीय कानून लागू ना किए जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान चंडीगढ़ के मामलों से संबंधित यह प्रस्ताव लाए हैं। जिस पर चर्चा शुरू हो गई है। इससे पूर्व स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने राणा गुरजीत सिंह और उनके बेटे राणा इंद्र प्रताप सिंह को विधायक के तौर पर शपथ दिलाई।

CM Bhagwant Mann Proposed To Transfer Chandigarh To Punjab In The Assembly