Congress workers death: यूपी और असम में ‘अत्यधिक पुलिस बल’ के कारण 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत, राहुल गांधी ने किया दावा

Congress Protest: राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा शासित असम और उत्तरप्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की फिर से हत्या हुई है।

नई दिल्ली•Dec 18, 2024 / 09:42 pm• Ashib Khan

Prabhat Pandey Mridul Islam

Congress workers death: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि बीजेपी शासित प्रदेश यूपी और असम में अत्यधिक पुलिस बल के कारण दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत (Congress workers death in UP and Assam) हो गई। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा शासित असम (Assam) और उत्तरप्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की फिर से हत्या हुई है। देश भर में कांग्रेस पार्टी बाबासाहेब और संविधान के समर्थन में सत्याग्रह कर रही है। इस दौरान अत्यधिक पुलिस बल के कारण गुवाहाटी में मृदुल इस्लाम और लखनऊ में प्रभात पांडे, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मृत्यु बहुत दुखद और निंदनीय है। उनके शोकाकुल प्रियजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इन परिवारों को पूरे न्याय का अधिकार है। कांग्रेस के बब्बर शेर सत्य और संविधान के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।

