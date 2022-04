दिल्ली में डरा रही कोरोना की रफ्तार, ढाई हफ्ते में 9 गुना बढ़े मामले, फिर लगेगा लॉकडाउन!

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोविड-19 के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। बीते ढाई हफ्तों में दिल्ली में 9 गुना कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिसने केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार तक सबकी टेंशन बढ़ा दी है।

कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। देश में एक बार फिर कोरोना की चौथी लहर की आहट सुनाई दे रही है। कई राज्यों में तेजी से दैनिक मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच राजधानी दिल्ली से भी डराने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली में लगातार कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं। बीते ढाई हफ्ते की बात करें तो दिल्ली में नए मामलों में 9 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल दिल्ली सरकार ने हाल में डीडीएमए की बैठक के जरिए राजधानी में पाबंदियां बढ़ाई है। रेड जोन के साथ-साथ कंटेनेमेंट जोन में बढ़ोतरी की गई है, अब हालात यही रहे तो जल्द ही लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं।

