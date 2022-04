मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी- कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच

देश में कोरोना की रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को टीकाकरण के लिए स्कूलों में अभियान चलाना होगा।

देशभर में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह के कोरोना से निपटना है, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। पीएम मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को सबसे बड़ा कवच बताया। उन्होंने कहा कि, भारत में टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। 6 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों को लेकर भी वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी गई है। इसको लेकर स्कूलों में भी अभियान चलाने की जरूरत है।

