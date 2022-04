कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच राहत की खबर, अब 9 की बजाय 6 महीने में बूस्टर डोज लगाने की तैयारी

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना आने वाले नए केसों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि अब केंद्र से लेकर राज्य सरकारें एक बार फिर पाबंदियां बढ़ाने लगी हैं। इस बीच एक राहत की खबर सामने आई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार एक अहम फैसला लेने पर विचार कर रही है।

भारत में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। चौथी लहर की आहट भी सुनाई देने लगी है। कई राज्यों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यहां पॉजिटिविटी रेट डराने वाला है। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक भी की। इस बैठक में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर जोर देने को कहा गया। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। दरअसल सरकार बूस्टर डोज की समय अवधि घटाने पर विचार कर रही है। ऐसा होता है जल्द ही बूस्टर डोज ज्यादा े ज्यादा लोगों को लगना शुरू हो जाएगी।

