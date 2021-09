सबसे ज्यादा दैनिक कोरोना केस वाले केरल ने की कक्षा 1 से स्कूल खोलने की घोषणा

तिरुवनंतपुरम। पिछले काफी वक्त से देश में रोजाना सर्वाधिक कोरोना वायरस मामले रिपोर्ट करने वाले केरल ने बड़ी घोषणा की है, जिसे सुनने के बाद तमाम राज्यों के कान खड़े हो जाएंगे। दरअसल, केरल में 1 नवंबर से स्कूल फिर से खुलेंगे। इस बात का निर्णय शनिवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय कोविड-19 समीक्षा बैठक में लिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में 1 नवंबर से स्कूलों में पहली से कक्षाएं खोली जाएंगी।

इतना ही नहीं, इस घोषणा की सबसे हैरानी वाली बात है कि कक्षा 1 से 7 यानी प्राइमरी सेक्शन और 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल में कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू होंगी, जबकि अन्य कक्षाओं की स्कूलों में पढ़ाई 15 नवंबर से शुरू होगी। यानी कक्षा आठ, नौ और 11वीं की स्कूलों के भीतर पढ़ाई 15 नवंबर से शुरू होगी।

इस संबंध में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि पहले प्राथमिक कक्षाओं को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। कक्षा 10 और 12 के लिए स्कूल आधारित कक्षाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं क्योंकि ऐसे छात्रों को अगले साल बोर्ड परीक्षा में शामिल होना है।

#COVID19 | Kerala to reopen schools from November 1. School-based classes for standards 1 to 7 (primary section) and 10 and 12 will begin on November 1, other classes will begin on November 15. The decision was taken at a Covid-19 review committee meeting.