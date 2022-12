चक्रवाती तूफान मंडौस से तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी, स्कूल-कॉलेज बंद, रेड अलर्ट जारी

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 09, 2022 09:35:32 am

Cyclone Mandous: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मंडौस से तमिलनाडु और आस-पास के राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसे लेकर तमिलनाडु में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तीन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

Cyclone Mandous Bring Heavy Rain In Tamil Nadu, Yellow and red alert issued by IMD Sohools Closed