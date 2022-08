दिल्ली में शराब पर नहीं मिलेगा डिस्काउंट, जानिए कब से लागू हो रहा नया नियम

आप भी शराब के शौकीन हैं तो आपके लिए जरूरी खबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब जल्द ही डिस्काउंट वाली शराब मिलना बंद हो जाएगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है।

Published: August 06, 2022 10:09:35 am

सस्ती शराब की चाह रखने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द ही शराब पर मिलने वाले भारी डिस्काउंट बंद हो जाएगा। यानी अब तक जो एक पर एक शराब की बोतल या फिर इससे भी ज्यादा छूट दी जा रही थी, वो अब खत्म हो जाएगी। दिल्ली में एक सितंबर के बाद शराब की बिक्री पर किसी तरह की छूट या ऑफर नहीं मिलेगा। सभी दुकानों पर शराब की बिक्री निर्धारित कीमतों पर ही की जाएगी। आबकारी विभाग की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है।

Delhi Excise Policy Offer On Liquor Ends In Delhi From September 1