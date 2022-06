Delhi Liquor Crunch: दिल्ली में बिगड़ा शराब का हिसाब तो सीमा पार चले शौकीन, जानिए कहां हो रहा फायदा

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के बाद मनचाहे ब्रांड की किल्लत से शराब के शौकीन इन दिनों काफी परेशान हैं। ऐसे में अपने शौक को पूरा करने के लिए राजधानीवासियों ने राजधानी की सीमा को लांघना शुरू कर दिया है। सीमा पार से उन्हें सस्ती और मनचाही शराब आसानी से मिल रही है।

दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी में अपने आप को कूल रखने के लिए शराब के शौकीन बीयर के भरोसे रहते हैं लेकिन ये शौक पूरा करने के लिए उनको इन दिनों जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली की नई आबकारी नीति के बाद से ही दिल्ली में धड़ाधड़ शराब की दुकानें बंद हो रही हैं। यही नहीं जो दुकानें खुली हैं वहां कहीं शराब की कमी है तो कहीं कीमते ज्यादा पड़ रही हैं। जो दिल्ली कुछ दिन पहले तक शराब के शौकीनों के लिए जन्नत मानी जा रही थी, वहीं से अब शराब प्रेमी काफी निराश हैं और अपने पसंद की सस्ती शराब के लिए दिल्ली की सीमा लांघ रहे हैं।

Delhi Liquor Crunch, Peoples Liked to Moving Gurugram For Cheap Wine and Beer