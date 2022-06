दिल्ली में महंगी होगी शराब! जानिए क्यों गहराया कारोबार पर संकट

शराब के शौकीनों को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल शराब की कीमतों में इजाफा होने के आसार बने हुए हैं। दिल्ली में जहां एक तरफ शराब प्रेमियों की बीते कुछ समय से बल्ले-बल्ले चल रही थी, वहीं अब उन्हें शराब खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकाना पड़ सकती है।

शराब के शौकीनों को बड़ा झटका लगने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कीमतें बढ़ने के आसार बने हुए हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से दिल्ली में शराब कारोबार पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। लाइसेंस मिलने के बाद भी शराब की कई दुकानें लगातार बंद हो रही हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि सबकुछ ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही दिल्ली में शराब खरीदने के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल नई पॉलिसी लागू होने के बाद बड़ी तेजी से दिल्ली में शराब की दुकानें खोलना शुरू हुई थी। उतनी ही तेजी से शराब की दुकानें बंद भी हो रही है।

Know Why Contracts Are Being Closed Again In Delhi Liquor may Costley