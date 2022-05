Delhi Liquor: दिल्ली में जल्द शराब की होगी होम डिलीवरी! GOM ने कैबिनेट के पास भेजा प्रस्ताव

शराब के शौकीनों के लिए सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। रात 3 बजे तक शराब परोसे जाने की अनुमति देने के बाद अब सरकार शराब उपभोक्ताओं को एक और सुविधा देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब शराब की होम डिलीवरी भी की जाएगी।

Published: May 11, 2022 10:01:13 am

शराब के शौकीनों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार अपनी आबकारी नीति में बदलाव कर शराब के शौकीनों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे रही है। हाल में केजरीवाल सरकार ने रेस्त्रां और बार में शराब परोसन की अवधि में इजाफा किया था, तो वहीं अब सरकार एक और बड़ी सुविधा सरकार को देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत जिस तरह ऑनलाइन खाना आर्डर कर घर पर मंगा सकते हैं वैसे ही दिल्लीवासी अब जल्द ही घर पर शराब ऑर्डर कर मंगा सकेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के समूह (GOM) ने कैबिनेट में इसको लेकर अहम प्रस्ताव दिया है।

Delhi Liquor Home Delivery Will Start Soon GOM Sent Proposal To Cabinet