दिल्ली में 1 जून से मिलेगी सस्ती शराब, मिलेगा अनलिमिटेड ऑफर

शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार अब सस्ती शराब बेचने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि पहले ही दिल्ली में शराब विक्रेता जबरदस्त ऑफर दे रहे हैं।

शराब शौकीनों को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल सस्ती शराब को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बड़ा फैसला ले रही है। इसके तहत राजधानीवासियों को अब सस्ती शराब खरीदने का शानदार मौका मिलेगा। इसको लेकर सरकार की ओर से तैयारी भी कर ली गई है और तारीख का भी ऐलान हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जून से शराब (Liquor) सस्ती हो जाएगी। दरअसल दिल्ली सरकार एक जून से शराब की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर दी जा रही 25 प्रतिशत की छूट को अनलिमिटेड करने जा रही है। यानी अब शराब की खरीद पर अनिलिमिटेड ऑफर लोगों के लिए फायदा का सौदा साबित होगा।

Delhi Cheap Liquor Will Be Available From June 1 Know What Is Kejriwal Govt Decision