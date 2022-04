दिल्ली में मची सस्ती शराब बेचने की होड़, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों शराब बिक्री पर जबरदस्त ऑफर मिल रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली से शराब खरीदने के लिए आस-पास के राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शराब पर मिल रहे इन जबरदस्त ऑफर्स ने देशभर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल सस्ती शराब बेचने के पीछे खास वजह है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों शराब बिक्री पर मिल रही जबरदस्त छूट ने हर किसी की ध्यान अपनी ओर खींचा है। शराब शौकीन दिल्लीवासियों के लिए तो ये शानदार मौका है ही साथ ही सस्ती शराब की चाहत में दूर-दूर से लोग राजधानी दिल्ली का रुख कर रहे हैं। खास बात यह है कि सस्ती शराब या एक पर एक फ्री शराब की बोतल के ये ऑफर क्यों दिए जा रहे हैं ये सवाल भी हर किसी के जहन में बना हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर 1700 एमआरपी वाली शराब की बोतल 650 रुपए तक कैसे मिल रही है? दरअसल इसके पीछे भी खास वजह है।

Competition To Sale Cheap Liquor In Delhi Know The Reason