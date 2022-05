दिल्ली में अब देर रात तक खुले रहेंगे बार, जानिए कितनी बजे तक सर्व की जा सकेगी शराब

शराब के शौकीन हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना संकट के बीच बार को लेट नाइट ना खोले जाने के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। अब बार में देर रात तक शराब परोसी जाएगी। नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है।

Published: May 07, 2022 10:03:32 am

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब देर रात तक शराब परोसी जाएगी। सरकार ने नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के मकसद से अहम फैसला लिया है। इसके तहत कोरोना से जंग के बीच लगाई गई पाबंदी, जिसमें देर रात बार खुलने पर रोक लगा दी गई थी, उसे अब वापस ले लिया है। यानी सरकार ने बार खोलने की टाइमिंग बढ़ा दी है। इस फैसले के साथ ही अब देर रात 3 बजे तक बार ओपन रहेंगे। इस दौरान बार में शराब भी परोसी जा सकेगी। लोग बार में बैठकर शराब पी भी सकेंगे। बता दें कि इससे पहले सरकार ने सिर्फ 1 बजे तक ही बार खोले जाने की अनुमति दी थी।

Delhi Bars will Open Till 3 AM Now Liquor Can be Served Late Night