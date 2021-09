Delhi Weather News Updates Today: दिल्ली में आज भी मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जल जमाव से बढ़ी परेशानी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi Weather News Updates Today ) में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश (Heavy Rain) के बाद मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि इस दौरान कई इलाकों में जलजमाव ( Waterlogging ) के चलते लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। खास तौर पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति ने लोगों की समस्या बढ़ा दी।

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में बारिश का ये सिलसिला थम सकता है। हालांकि 6 सितंबर से एक बार फिर हल्की बारिश शुरू होने की संभावना बनी हुई है।

Light to moderate intensity rain likely to occur over isolated places of South-East Delhi, East-Delhi, Karnal, Kaithal, Fatehabad, Indirapuram, Ghaziabad, Shamli, Saharanpur, Muzaffarnagar during next two hours: India Meteorological Department (IMD) pic.twitter.com/rKPuB4PZPx