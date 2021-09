Delhi Weather News Updates Today: दिल्ली में लगातार पांचवें दिन बारिश, IMD ने कहा जारी रहेगा सिलसिला

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज ( Delhi Weather News Updates Today ) लगातार पांचवें दिन भी मानसून से लबरेज रहा। शनिवार सुबह की शुरुआत भी बारिश ( Delhi Rains ) के साथ ही हुई। कई इलाकों में घने बादल भी छाए रहे। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर भी पानी भर जाने से यातायात खासा प्रभावित हुआ है।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो फिलहाल दिल्ली में मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। अभी दिल्ली में रुक-रुक का बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार बने हुए हैं। 6 सितंबर के बाद एक बार फिर मानसून ( Monsoon In Delhi ) जोर पकड़ सकता है।

04-09-2021; 0305 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adj. areas of Sohana, Aligarh, Bulandsahar, Khurza, Shikarpur, Etah and light to moderate intensity rain would occur over and adj. areas of isolated places of Delhi during next 2 hours. pic.twitter.com/weqqPg4Nwn