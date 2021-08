बच्चों के टीकाकरण होने तक दो-तीन महीने नहीं खोलना चाहिए स्कूल: डॉ. त्रेहान

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई के लिए तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब अक्टूबर के पहले हफ्ते से 12 साल से अधिक आयुवर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं, कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के साथ ही तमाम राज्य अपने-अपने स्तर पर स्कूल-कॉलेजों को खोल रहे हैं।

इस बीच मेदांता अस्पताल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. नरेश त्रेहन ने रविवार को स्कूलों को खोले जाने को लेकर एक बड़ी बात कही है। डॉ. त्रेहन ने कहा कि जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, तब तक कम से कम दो-तीन महीने तक स्कूलों को नहीं खोला जाना चाहिए। हमें दो-तीन महीने और इंतजार करना चाहिए।

डॉ. त्रेहान ने कहा, "मेरा मानना है कि हमें बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए और तथ्य यह है कि बच्चों का वैक्सीन अब मिल चुका है.. सरकार ने अभी-अभी जायडस कैडिला की ZyCoV-D वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसलिए भले ही लोगों को एक खुराक मिल जाए.. हम जानते हैं कि सुरक्षा 30 फीसदी से 50 फीसदी तक बढ़ जाती है। इसलिए, हमें वैक्सीन आने तक और दो-तीन महीने तक धैर्य रखना चाहिए और बच्चों को टीका लगवाना चाहिए। फिर बच्चों को स्कूल जाने दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अभी स्कूल खोलने की हड़बड़ी में हैं।"

बता दें कि डॉ. त्रेहान की यह टिप्पणी तब आई जब दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कक्षा 9-12वीं कक्षा के लिए 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। वहीं 8 सितंबर से 6-8वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे।

Is it that we should be patient for another few months, then a vaccine arrives&children get vaccinated&go to schools,or are we in a rush to open schools for what reason I don't know?Extreme caution should be used regarding in what circumstances we reopen schools: Dr Naresh Trehan pic.twitter.com/HKKPsRltUl