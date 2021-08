Zydus Cadila Covid Vaccine: इन पांच खुबियों वाली वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक और हथियार मिल गया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक और कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ी और खुशी की बात ये है कि इस वैक्सीन में पांच खुबियां हैं। इन पांच खुबियों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) ने बधाई दी है।

मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ऐंड टेक्नॉलजी ने बताया कि शुक्रवार को DCGI ने जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ZyCoV-D को (Zydus Cadila Covid Vaccine) मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन दुनिया की डीएनए बेस्ड पहली कोरोना वैक्सीन है। इसे 12 साल और ऊपर के बच्चों और वयस्कों को लगाया जाएगा।

भारत में छठी कोविड वैक्सीन को मिली मंजूरी

आपको बता दें कि भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी। तब से लेकर अब तक भारत में 6 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। जायडस कैडिला की वैक्सीन ( ZyCoV-D Vaccine ) से पहले भारत में पाचं वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले सीरम इंस्टिट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सिन, रूस की स्पूतनिक-वी और अमरीका की मॉडर्ना व जॉनसन ऐंड जॉनसन की वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है।

पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई

पीएम मोदी ने जायडस कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्विट करते हुए लिखा ''भारत पूरे जोश के साथ COVID-19 से लड़ रहा है। @ZydusUniverse के दुनिया के पहले डीएनए आधारित 'ZyCov-D' वैक्सीन को मंजूरी भारत के वैज्ञानिकों के अभिनव उत्साह का प्रमाण है। वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि।''

