भारत ने वापस लिया आदेश, ब्रिटेन के पर्यटकों के लिए 10 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन खत्म

नई दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम के लिए जैसे को तैसा दिखाते हुए केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर को जारी यात्रा दिशानिर्देश अब वापस ले लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में लिखा है कि यूके से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य 10-दिवसीय क्वारंटीन को हटा दिया गया है।

संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, "बदलते परिदृश्य के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित दिशानिर्देश ... वापस ले लिए गए हैं और 17 फरवरी 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय आगमन से जुड़े पहले के दिशानिर्देश यूनाइटेड किंगडम से भारत आने वाले सभी यात्रियों पर लागू होंगे।"

भारत और यूके सरकारों के बीच व्यापक चर्चाओं के बाद, यूके ने 11 अक्टूबर से यूके में पूरी तरह से टीका लगाए गए भारतीयों को अनिवार्य क्वारंटीन से छूट दे दी।

Revised guidelines for UK nationals arriving in India issued on October 1, 2021, stand withdrawn, and earlier guidelines on international arrival dated February 17, 2021, shall be applicable for those arriving in India from the UK: Ministry of Health pic.twitter.com/Q0EgNqy7N9