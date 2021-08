Delhi Rape Case: राहुल गांधी मामले में फेसबुक ने एनसीपीसीआर को भेजा जवाब, व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में 9 वर्षीय बच्ची के कथित तौर पर हुए बलात्कार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लड़की की पहचान उजागर करने के मामले में फेसबुक ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( NCPCR ) को जवाब भेजा है। NCPCR के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो ( Priyank Kanoongo ) ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमें फेसबुक ( Facebook ) से आज इस बारे में जवाब मिला है। अपने जवाब में फेसबुक ने बताया है कि उन्होंने राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) को एक पोस्ट नोटिस भेजा है जिसमें एक बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर की गई थी।

फेसबुक ने राहुल गांधी से पोस्ट हटाने को कहा

फेसबुक ने राहुल गांधी पोस्ट को तुरंत हटाने को कहा है। उन्होंने इस बारे में राहुल गांधी को जारी नोटिस की कॉपी भी भेजी है। फेसबुक के जवाब को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। अब हम इस संबंध में नया आदेश जारी करेंगे।

We received a reply from Facebook, in the absence of which we had summoned them earlier. Today, they sent us a reply, informing us that they have sent a notice to Rahul Gandhi over a post that revealed the identity of a (rape) victim: NCPCR Chairperson Priyank Kanoongo pic.twitter.com/ZQEoUvIdOP