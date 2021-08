दिल्लीः श्मशान घाट में 9 साल की बच्ची से गैंगरेप के बाद किया अंतिम संस्कार, पुजारी समेत 4 गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली ( Delhi ) कैंट थाना इलाके के पुरानी नांगल में 9 साल की एक बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। आरोप है कि बच्ची का श्मशान घाट के अंदर रेप ( Rape ) कर उसे जिंदा जला दिया गया।

आरोप है कि श्मशान घाट के पंडित के साथ तीन अन्य लोग इस अपराध में शामिल हैं। पुलिस ( Delhi Police ) ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है।

कूलर से पानी लेने गई थी

इस मामले में शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही से मौत की बात कही है। पुलिस के मुताबित शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि बच्ची कूलर से पानी लेने गई थी, इस दौरान करंट लगने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि मौत की असली वजह क्या है।

यह भी पढ़ेंः पंजाब : तनख्वाह मांगने पर दलित युवक को ट्रैक्टर से बांधकर पीटा, दो गिरफ्तार

इन मामलों में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने बताया कि सबूत मिटाने और परिजनों को बिना बताए शव का अंतिम संस्कार करने जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है।

सोमवार शाम को मामले में एससी-एसटी कमिशन के साथ हुई मीटिंग के बाद पुलिस ने IPC की धारा 302, गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट 506,342,201,34 और एससी-एसटी एक्ट समेत कई धाराएं भी जोड़ दी हैं।

परिवार का आरोप

बच्ची के परिवारवालों ने बच्ची के साथ रेप के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बच्ची के शव को उसके माता-पिता की सहमति के बिना ही कथित तौर पर श्मशान घाट में जला दिया गया। इस मामले को लेकर गांव के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन भी किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।

ये बोले आरोपी

वहीं श्मशान घाट के पंडित और तीन अन्य आरोपियों को कहना है कि उन्होंने ने बच्ची की मां को बुलाकर बेंच पर मृत लेटी बच्ची को दिखाते हुए यह बताया था कि, तुम्हारी बच्ची की वॉटर कूलर में करंट लगने से मौत हो गई।

चुप रहने के लिए 20 हजार रुपए देने की कोशिश

साउथ-वेस्ट दिल्ली के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि आरोप में श्मशान घाट के पंडित राधे श्याम और तीन दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में जांच की जा रही है, साथ इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि पंडित ने बच्ची के परिजनों को चुप रहने के लिए 20 हजार रुपए देने की कोशिश की थी।

कुछ लोगों ने जलती हुई चिता पर पानी डालकर आग को बुझाया था। लेकिन उस वक्त तक शव आधा से अधिक जल चुका था। शरीर के बचे हुए हिस्से का भी अब पुलिस पोस्टमॉर्टम करा रही है।

The people present in the crematorium allegedly gang-raped a 9-year-old girl who went to take water inside the crematorium of Delhi Cantt, the accused should be given capital punishment.

#JusticeForDelhiCanttGirl pic.twitter.com/fOwTX73lnI