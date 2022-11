MCD चुनाव: AAP कैंडिडेट का हथियार लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल, FIR दर्ज

Delhi MCD Poll: दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी का हाथ में रिवाल्वर लिए डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आप प्रत्याशी पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

FIR on AAP Candidate for MCD polls who dance with revolver in a viral Video