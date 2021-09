Chandan Mitra Passes Away: पूर्व राज्यसभा सांसद चंदन मित्रा का निधन, पीएम मोदी समेत बड़े नेताओं ने जताया शोक

नई दिल्ली। राज्यसभा के पूर्व सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा ( Chandan Mitra Passes Away ) का गुरुवार सुबह निधन हो गया है। वह पायनियर के संपादक भी रहे। चंदन मित्रा बीजेपी के कोटे से राज्यसभा पहुंचे थे।

हालांकि वर्ष 2018 में उन्होंने बीजेपी छोड़ कर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था।

चंदन मित्रा के निधन पर पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है।

यह भी पढ़ेंः Syed Ali Shah Geelani Death: हुर्रियत नेता गिलानी के निधन के बाद घाटी में इंटरनेट सस्पेंड

Shri Chandan Mitra Ji will be remembered for his intellect and insights. He distinguished himself in the world of media as well as politics. Anguished by his demise. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.