Syed Ali Shah Geelani Death: हुर्रियत नेता गिलानी के निधन के बाद घाटी में इंटरनेट सस्पेंड समेत लगे कई प्रतिबंध

नई दिल्ली। तहरीक ए हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन ( Syed Ali shah Geelani Death ) हो गया। वे 92 साल के थे। श्रीनगर ( Srinagar ) के हैदरपोरा स्थित अपने निवास पर उन्होंने 10 बजकर 35 मिनट पर अपनी अंतिम सांस ली। उन्हें सोपोर या फिर हैदरपोरा में दफन किया जा सकता है। फिलहाल इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कोरोना प्रोटोकाल के तहत ज्यादा भीड नहीं जुटाई जा सकती है।

गिलानी के निधन के बाद एहतियातन कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित ( Internet Suspend ) करने के साथ कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।

हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद पूरी कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IG) विजय कुमार ने बताया कि हैदरपोरा को पूरी तरह से कटींली तार बिछाकर सुरक्षित किया गया है तो सोपोर में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

श्रीनगर आने वाले सभी मार्गों की सुरक्षा को और भी पुख्ता किया गया है। आईजी कश्मीर ने बताया कि हालात को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इंटरनेट को पूरी कश्मीर घाटी में बंद कर दिया गया है। कश्मीर में कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील जगहों पर सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है।

गिलानी के घर के पास भारी पुलिस बल तैनात

गिलानी के घर के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसियों के अलावा किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई।

Saddened by the news of Geelani sahab’s passing away. We may not have agreed on most things but I respect him for his steadfastness & standing by his beliefs. May Allah Ta’aala grant him jannat & condolences to his family & well wishers.