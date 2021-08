Encounter In Poonch: सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकी को किया ढेर, LOC से घुसपैठ की कोशिश नाकाम

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के पुंछ सेक्टर में ( Encounter In Poonch ) सुरक्षा बलों के जवानों को मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी मिली है। नियंत्रण रेखा ( LOC ) पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है।

मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी के पास से एक एके-47 राइफल बरामद हुई है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। बता दें कि बीते 24 घंटे में सेना के जवानों ने अलग-अलग मुठभेड़ की घटनाओं में पांच आतंकियों को मार गिराया है।

Jammu and Kashmir | Security forces have foiled an infiltration bid and neutralized a terrorist along the Line of Control in Poonch Sector. One AK-47 rifle was recovered from the terroist. The operation is still in progress in the area: PRO Defence