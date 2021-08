Baramula Encounter: जम्मू-कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के बारामुला ( Baramula Encounter ) जिले के सोपोर इलाके में मंगलवार की सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक आतंकी को मार गिराया है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सोमवार देर रात सोपोर के पेठसीर में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। मंगलवार तड़के सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली।

An encounter has started in Sopore. Police and security forces are undertaking the operation. Details awaited: Jammu & Kashmir Police