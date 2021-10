जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में पहला Snowfall, बर्फ की सफेद चादर से ढंकी घाटी

नई दिल्ली। मौसम ( Jammu Kashmir Weather ) ने एक बार फिर करवट ली है। जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी ( Fresh Snowfall ) देखने को मिली। घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है।

ताजा हिमपात जोजिला दर्रा ( Zozila Pass ) और साधना टॉप ( Sadhna Top ) पर हुआ है। बर्फबारी के चलते पर्यटकों में काफी उत्साह है। इसके अलावा कुपवाड़ा में बर्फबारी के बाद घाटी के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढंके नजर आए।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Sadhna Top in Karnah, Kupwara receives first snowfall of this season pic.twitter.com/vXuAt715Mf