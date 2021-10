आतंकियो ने पहले चेक की शिक्षकों की आईडी फिर दागी गोलियां, महबूबा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर ( Terrorist Attack in Srinagar ) स्थित ईदगाह संगम इलाके के एक सरकारी स्कूल में हुए आतंकी हमले में दो शिक्षकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले शिक्षकों के आईडी चेक किए उनके नाम पढ़े और इसके बाद उन पर दनादन गोलियां दाग दीं।

इस हत्याकांड के बाद सियासत भी गर्मा गई है। शिक्षकों की मौत के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti ) ने मोदी सरकार ( Modi Govt ) पर तीखा हमला बोला है। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स कांफ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने कश्मीर के लिए अभिशाप बताया।

जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्थिति स्कूल में आतंकियों की ओर से की गई गोलीबारी में दो शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि इस जिस स्कूल में आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वहां इस वर्ष 15 अगस्त पर तिरंगा फहराया गया था।

जिन दो शिक्षकों को गोली मारी गई है, उन्होंने झंदावंदन कार्यक्रम को आयोजित किया और बच्चों समेत लोगों से कार्यक्रम में आने की अपील भी की थी। माना जा रहा है कि आतंकियों को इसी बात से नाराजगी थी। हालांकि इसके अलावा सियासी दलों ने इसे अल्पसंख्यकों पर हमला करार दिया है।

महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर साधा निशाना

श्रीनगर में हुए आतंकी हमले को लेकर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुफ्ती ने कहा है कश्मीर में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए परेशान हूं।

अल्पसंख्यक समुदाय नया टारगेट है। नया कश्मीर बनाने के भारत सरकार के दावों ने वास्तव में इसे नरक में बदल दिया है। इसका एकमात्र हित कश्मीर को अपने चुनावी हितों के लिए दुधारू गाय के रूप में इस्तेमाल करना है।

Shocking news coming in again from Srinagar. Another set of targeted killings, this time of two teachers in a Govt school in Idgah area of the city. Words of condemnation are not enough for this inhuman act of terror but I pray for the souls of the deceased to rest in peace.