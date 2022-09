टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए युवाओं को गुमराह कर रहे कट्टरपंथी, NIA के हाथ लगे अहम सुराग, 2 ग्रुप की हुई पहचान

टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए कट्टरपंथी युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर NIA के हाथ अहम सबूत लगे हैं। ग्रुप बनाने वाले को NIA ने गिरफ्तार करते हुए जांच शुरू कर दी है। इन ग्रुप्स के जरिए युवाओं को जुल्म के बारे में दिखा व बता कर उकसाने की कोशिश की जाती थी।

कट्टरपंथी व आतंकी संगठन लगातार युवाओं को अलग-अलग माध्यमों से गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसको रोकने व उन पर कार्रवाई करने के लिए जांच एजेंसियां लगातार काम करती रहती हैं। आतंकी मामलों की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के हाथ अहम व नए सबूत हाथ लगे हैं, जिसमें पता चला है कि कट्टरपंथी व आतंकी संगठन युवाओं को धर्म के नाम पर गुमराह करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स का सहारा ले रहे हैं। NIA इन गतिविधियों से जुड़ें ‘ईगल ऑफ खोरासान’ और ‘हिंडर ईगल’ नाम के 2 टेलीग्राम ग्रुपों की पहचान की है।

Fundamentalists are misleading youth through Telegram groups, NIA has got important clues, 2 group have been identified